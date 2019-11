Nuovi lavori sulla circonvallazione di Faenza: come cambia la viabilità

Continuano i lavori di bonifica e di messa in sicurezza della rete stradale faentina per sanare le situazioni di criticità e migliorare la viabilità locale. A partire da mercoledì 6 novembre verranno eseguiti i lavori di riqualificazione dell'intero tratto della circonvallazione esterna di Faenza, dalla rotatoria di via Forlivese alla rotatoria "Strade dei vini e dei Sapori", approvati dalla Giunta Comunale lo scorso anno.

Le opere di sistemazione dell'intera carreggiata stradale, circa 4 chilometri di lunghezza e 14 metri di larghezza, riguarderanno la rimozione degli elementi di separazione delle corsie presenti in viale Diaz, nel tratto compreso fra il ponte su via Graziola e il ramo in uscita di via Volta, gli interventi di bonifica dei cedimenti riscontrati nella pavimentazione stradale, la pulizia e i ripristini delle bocche di lupo, l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale e la rimozione delle alberature con il conseguente sfalcio delle essenze arbustive che possono arrecare disturbo alla visibilità nei tratti di avvicinamento alle intersezioni. L'intervento complessivo di riqualificazione, che prenderà il via mercoledì, sarà uno dei più significativi realizzato nel corso dell'anno sulle strade di proprietà dell'Amministrazione Comunale e contribuirà a sanare numerose criticità, portando numerosi benefici in termini di sicurezza stradale.

Non ha mancato di esprimere soddisfazione il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi: "La circonvallazione è un asse stradale fondamentale per la mobilità locale e per questo la sua completa riqualificazione rappresenta una priorità strategica per la comunità faentina. I lavori si concentreranno su azioni di ripristino della pavimentazione deteriorata, sul ridimensionamento delle corsie di marcia, sul ripristino della rete di deflusso delle acque e sul rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale, a beneficio dei tanti fruitori che ogni giorno la attraversano".

Dato il costante e intenso traffico che il tratto stradale contiene, gli interventi verranno realizzati occupando una sola corsia di transito per volta, deviando il transito dei mezzi in quel senso di marcia sulla corsia libera. Allo stesso tempo si potrebbero verificare deviazioni sulla viabilità limitrofa, per brevi periodi, indicate con opportuna segnaletica in prossimità delle zone di intervento. La ditta titolare del contratto è "Integra" che ha nominato "Acmar" di Ravenna quale ditta esecutrice. Le opere, condizioni meteo permettendo, saranno eseguite presumibilmente entro la fine del mese di marzo 2020.