Nuovi limiti di velocità lungo la "San Vitale": multe per i trasgressori

Sono stati istituiti nuovi limiti di velocità lungo la strada provinciale 253 R “San Vitale". Il limite di velocità a 70 km orari è istituito nel tratto dalla fine del centro abitato di Massa Lombarda all’inizio del centro abitato di Sant’Agata sul Santerno; nel tratto dalla fine del centro abitato di Sant’Agata sul Santerno all’inizio del centro abitato di Lugo; nel tratto dalla fine del centro abitato di Bagnacavallo all’inizio limiti 50 km/h per la rotatoria di Russi; nel tratto dalla fine del limite 50 km/h per rotatoria di Russi all’inizio limite 50 km/h per la rotatoria di San Michele; nel tratto dalla fine del limite 50 km/h per la rotatoria di San Michele all’inizio della strada comunale via Faentina a Fornace Zarattini.

Il limite di velocità a 50 km/h è in vigore invece nel tratto dalla rotatoria Selice all’inizio del centro abitato di Massa Lombarda; nel tratto dalla fine del centro abitato di Lugo all’inizio del centro abitato di Bagnacavallo; nel tratto per la rotatoria di Russi con la strada provinciale 302; nel tratto per la rotatoria di San Michele con la strada provinciale 99. I trasgressori saranno puniti secondo la legge.