Nuovi marciapiedi e una pista ciclabile: al via i lavori lungo il viale

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via delle Americhe a Punta Marina Terme, che ne aumenteranno la sicurezza pedonale e ciclabile attraverso la realizzazione di una nuova pista ciclabile, di nuovi marciapiedi e la sistemazione di quelli esistenti, sfruttando meglio l’area oggi destinata al traffico veicolare. È previsto anche il potenziamento dell’illuminazione in corrispondenza dei tre attraversamenti pedonali più utilizzati.

L’investimento ammonta a 1 milione e 200mila euro. In particolare il progetto prevede una riduzione della carreggiata stradale portandola ad una larghezza di quasi 4 metri per ogni senso di marcia. Ciò consentirà la realizzazione di una pista ciclabile larga 3 metri, protetta da uno spartitraffico, che completerà il collegamento tra quella proveniente dalla città e quella esistente sul lungomare. Inoltre, tutta la pavimentazione stradale sarà rinforzata mediante la posa di una membrana liquida bituminosa che sarà eseguita prima della bitumatura della sede stradale.

Sarà migliorato lo smaltimento delle acque meteoriche non solo attraverso nuove caditoie collegate alla fognatura bianca esistente, ma aggiungendone nuovi tratti. L’esecuzione dei lavori, per dare minor disagio possibile ai residenti e ai fruitori della strada, sarà eseguita per tratti con questa sequenza: da viale dei Navigatori a via della Carena, da via della Carena al residence Teodorico, dal residence Teodorico a via Cristoforo Colombo. In coincidenza dei lavori di questa prima fase, per la posa di un collettore fognario, nel tratto compreso tra via Canale Marini e il civico 5 è previsto il restringimento della carreggiata che sarà a senso unico alternato (solo all’occorrenza e durante gli orari in cui è presente personale in cantiere), divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km/h.