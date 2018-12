Nuovi orari dei treni: servizi "tampone" per le fermate soppresse, tutti gli orari aggiornati

Niente da fare: le nuove soluzioni adottate da Trenitalia dopo le proteste dei pendolari in merito ai nuovi orari non hanno soddisfatto neanche ai sindaci. "Ci preme ribadire – spiegano il Presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità e ai Trasporti Nicola Pasi – che l’orario dei treni che entrerà in vigore il 9 dicembre non risponde alle esigenze del territorio ed è in parte diverso da quello concordato. Dovrà dunque essere al più presto rimodulato per conciliare in modo adeguato la necessaria velocizzazione del collegamento ferroviario Ravenna-Bologna con le altrettanto ineludibili esigenze del pendolarismo locale, a partire dall'utenza scolastica. Abbiamo pertanto chiesto di effettuare un intervento tampone, che sarà assolutamente provvisorio: è necessario mettersi da subito al lavoro, con Regione e Trenitalia, per costruire un orario completamente nuovo che preveda due diverse linee di treni, una che faccia tutte le fermate (soprattutto negli orari scolastici e dei pendolari) e una che ne faccia solo due (Ravenna e Lugo o Ravenna e Faenza a seconda dei casi e nel periodo estivo che comprenda anche Cervia). Questa era la richiesta avanzata a suo tempo e mal tradotta da Trenitalia. Nei tempi necessari per definire un nuovo orario, con l’obiettivo di farlo entrare in vigore il prima possibile e di riportare al più presto pendolari e studenti sui treni, già a partire da lunedì saranno messi a disposizione mezzi sostitutivi e integrativi su gomma organizzati e accordati in queste ore".

Servizi integrativi temporanei

Ad integrazione degli orari dei treni pubblicati ad oggi sul sito di Trenitalia, questi sono i temporanei servizi integrativi di appoggio ai treni e la relativa timeline (i servizi integrativi sono totalmente gratuiti per chi è in possesso dell’abbonamento del treno):

Tratta Ravenna - Bologna e Russi - Faenza: Dal 10 al 15 dicembre Start Romagna anticiperà di 5 minuti il bus della Linea 155 in partenza da Ravenna viale De Gasperi (nuovo orario 6:33 con transito previsto a Godo 6:51). Dal 17 dicembre Trenitalia inserirà la fermata di Godo nella traccia del treno 6468. Trenitalia posticiperà l’autobus sostitutivo (BO313) in partenza da Ravenna per Godo alle 13:20 in modo da coprire questa fascia oraria, che nel nuovo orario di Tenitalia non prevede la fermata a Godo. Trenitalia posticiperà l’autobus sostitutivo (BO182) in partenza da Russi alle 14:03 per consentire la coincidenza con il treno in partenza da Ravenna alle 13:45 (treno 3006) al fine di garantire il trasbordo degli utenti per Granarolo.

Tratta Bologna - Ravenna: Dal 10 dicembre Mete predisporrà un servizio bus da Lugo Autostazione con destinazione Bagnacavallo-Russi-Godo ai seguenti orari: 12:05 (1 bus) -13:05 (2 bus) -14:05 (1 bus).

Tratta Ferrara - Ravenna: Dal 10 dicembre l treno 6475 effettuerà una fermerà straordinaria a San Biagio. Il treno 6475 con il nuovo orario arriverà a Ravenna alle 7:43, al fine di garantire l’accesso in orario degli studenti, Start Romagna predisporrà dal 10/12/18 due bus che attenderanno il treno e che garantiranno il trasferimento degli studenti che arriveranno prima possibile a scuola.