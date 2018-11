Nuovi orari, il sindaco scrive a Trenitalia: "Informare tempestivamente i pendolari"

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha scritto all’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini per chiedere chiarimenti sull’annunciato potenziamento della tratta ferroviaria Bologna-Ravenna e sui nuovi orari dei treni. “Le novità annunciate sulla tratta ferroviaria Bologna-Ravenna interessano anche Lugo e i suoi pendolari, che hanno il diritto di essere informati tempestivamente sui cambiamenti che riguardano anche loro – spiega Davide Ranalli - Nella lettera inviata all’assessore Donini ho ribadito che la nostra prima preoccupazione è assicurare ai cittadini un servizio a misura delle loro necessità nell'organizzare i loro tempi di vita e di lavoro. Da un trasporto pubblico di qualità si può partire per costruire una comunità più giusta e attenta all'ambiente". Il potenziamento annunciato della tratta entrerà in vigore domenica 9 dicembre e prevede l’introduzione di treni più veloci.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !