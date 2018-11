Nuovi parcheggi, piste ciclabili e strisce pedonali nelle strade del ravennate

La giunta, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, ha approvato un progetto preliminare definitivo esecutivo per interventi di messa in sicurezza e regolamentazione della circolazione della sosta lungo la viabilità comunale. Si tratta di interventi del valore di circa 80mila euro da effettuarsi a Ravenna, Punta Marina Terme e Lido di Dante e in altre zone del territorio comunale, per migliorare il livello di sicurezza mediante la regolamentazione della circolazione e della sosta lungo la viabilità comunale.

Le vie e le aree oggetto di intervento a Ravenna saranno le seguenti: nel parcheggio del Pala de André verrà modificato il fondo stradale da griglia ad asfalto in corrispondenza delle aree di sosta per disabili e ne sarà aumentato il numero, interventi in varie strade per la regolamentazione della circolazione e della sosta, in via Staggi (in prossimità dell’intersezione con via Destra Canale Molinetto) si realizzerà un breve tratto di pista ciclabile che sarà collegato alla pista ciclo pedonale di via Destra Canale Molinetto tramite un nuovo attraversamento pedonale. A Punta Marina Terme in via del Pescatore e strade limitrofe verranno realizzati vari attraversamenti pedonali oltre alla limitazione della velocità a 30 km/h attraverso la realizzazione di segnaletica orizzontale e l'installazione di segnaletica verticale. A Lido di Dante, invece, saranno oggetto di intervento i viali Lucia, Cacciaguida, Beatrice, Costanza e Piazza Dante. Si procederà alla creazione, mediante segnaletica orizzontale, di percorsi pedonali e attraversamenti pedonali oltre alla regolamentazione della sosta. In piazza Dante verrà realizzata segnaletica orizzontale per la regolamentazione della sosta dei veicoli e per il transito dei pedoni.

Gli interventi riguarderanno anche la segnaletica in diverse zone del territorio in merito allo spostamento di attraversamenti pedonali, aree di sosta riservate ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno, dissuasori, percorsi pedonali, posa staccionate e sistemazione della segnaletica.