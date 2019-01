Nuovi semafori 'smart' sonori per non vedenti e con conto alla rovescia

E’ prevista a partire dalla prossima settimana l’installazione di due nuovi impianti semaforici pedonali "smart" a Ravenna: uno in via Galilei, di fronte al ponticello che attraversa il Lama, e l'altro in via 56 Martiri a Ponte Nuovo, di fronte al passaggio pedonale che porta alle scuole. La novità che caratterizza i due semafori è che saranno dotati di countdown (conto alla rovescia) per tutti i tempi di attraversamento pedonale sia di rosso, di giallo che di verde.

Il dispositivo consiste in una tabella digitale inserita sopra le tradizionali lanterne, dotata di un sistema che cambia colore e sulla quale comparirà il conto alla rovescia che indica la durata di rosso, giallo e verde. Il countdown si arresterà al numero 1, e cioè a un secondo dallo scatto del colore successivo. Questi due impianti, oltre ad essere a tecnologia a Led, saranno dotati di dispositivi per i non vedenti mediante audio guida con frequenze sonore diversificate in funzione del colore attivo: verde frequenza sonora lenta, giallo frequenza veloce. Una volta installati i due impianti è prevista una fase sperimentale di 15 giorni che precederà la definitiva attivazione. Il sistema semaforico con il conto alla rovescia è utile anche dal punto di vista ambientale, permettendo di migliorare consumi ed usura dei veicoli anche di ultima generazione (start&stop).

“L’amministrazione comunale – sostiene l’assessore alla mobilità Roberto Fagnani – ha intenzione di dotare anche gran parte dei semafori veicolari, soprattutto quelli cittadini, dei dispositivi di countdown al fine di consentire maggiori informazioni sui tempi per percorrere gli incroci a pedoni, automobilisti e ciclisti, contrastando la pericolosa tendenza di passare col rosso ai semafori e prevenendo investimenti ed incidenti”.