Nuovi spazi per CittAttiva: dopo il restyling lancia una call alle associazioni

Novità per CittAttiva, con un nuovo logo, nuovi colori e uno spazio rinnovato, aperto alla città e ai suoi cittadini, situato in via Carducci 16, che già ospita 18 associazioni.

Il desiderio è quello di poter accogliere ed ospitare tutte le realtà e i gruppi che vogliono impegnarsi per la comunità in azioni di animazione, di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani. Per questo viene lanciata una call, una chiamata pubblica, rivolta a tutte le associazioni e a tutti i gruppi della città che cercano uno spazio dove riunirsi e svolgere le proprie attività e che vogliano condividerlo con tante altre realtà, per far sì che dalla compresenza e dalla condivisione di ispirazioni e proposte nascano sempre più idee e azioni concrete di cura del territorio e delle relazioni.

CittAttiva non offre solo uno spazio, ma anche supporto e formazione. Infatti, terrà un ciclo di formazione rivolto a tutte le associazioni, quelle che già frequentano lo spazio e quelle che vorranno farne parte. Il primo appuntamento si terrà lunedì 15 aprile dalle ore 18 alle ore 20 ed affronterà il tema della comunicazione per il no profit: eventi, social media e storytelling. Nel secondo appuntamento si parlerà di Canva, uno strumento di grafica alla portata di tutti, e si terrà lunedì 29 aprile dalle 18 alle 20. Per questo incontro è necessario avere con sé un pc portatile. Infine, nel terzo appuntamento verrà affrontato il tema della ricerca fondi: bandi e iniziative a supporto delle proprie attività. L’incontro si terrà giovedì 9 maggio dalle 18 alle 20. Il ciclo di formazione si terrà presso la sede di CittAttiva, in Via Carducci 16 ed è organizzato in collaborazione con la Casa delle Culture. Gli incontri sono a numero chiuso, è necessario iscriversi, scrivendo a: cittattiva@comune.ra.it.

Per chi ancora non conosce il progetto, CittAttiva è il centro di partecipazione civica, mediazione sociale e cittadinanza attiva del Comune di Ravenna, assessorato alla Partecipazione, gestito dalla cooperativa sociale Villaggio Globale. Svolge attività di animazione territoriale nel quartiere Farini e in tutta la città, attivando gruppi di persone alla cura dei quartieri e dei beni comuni. Inoltre, CittAttiva promuove il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, sostenendo e formando i gruppi che già hanno firmato patti di collaborazione con il Comune di Ravenna e favorendo la sottoscrizione di nuovi patti.