Nuovo lungomare a Milano Marittima: "“600 parcheggi gratuiti in meno"

Martedì 16 si incontreranno gli operatori economici di Milano Marittima, associati a Confesercenti Cervia, ponendo l’attenzione al contesto in cui si verrà a trovare la città di mare per effetto dei lavori attualmente in corso nella costruzione del nuovo lungomare e di un tratto di viale Matteotti. "Pur condividendo e apprezzando il grande lavoro delle opere pubbliche in esecuzione nell’intera città, che da tempo necessitava di adeguati restyling nei vari territori, nutriamo serie preoccupazioni per la sosta di turisti, clienti e visitatori giornalieri - spiegano da Confesercenti - Il rifacimento della fascia retrostante i bagni, che vogliamo cominciare a chiamare “lungomare di Milano Marittima”, di colpo porterà via circa 500/600 posti auto gratuiti, che consentivano – con una rotazione libera – di soddisfare diverse esigenze e differenti motivi di visita di chi si recava nel centro di Milano Marittima, oppure si trovava in vacanza. Sappiamo che l’amministrazione sta lavorando ad alcune soluzioni, ma ciò che ci preoccupa sono i tempi di realizzazione, in quanto l’estate è alle porte e, presumibilmente, non saranno possibili grandi interventi risolutivi".

"Apprezziamo le ipotesi alle quali si sta lavorando per l’estate 2018, con particolare riferimento all’ex garage Europa, ma certamente non potranno controbilanciare l’aver cancellato così tanti posti auto in un colpo solo - continuano dall'associazione - Per tale motivo presenteremo agli operatori di Milano Marittima una proposta secca, di realizzo quasi immediato, che va ad intersecarsi con la realizzazione di parcheggi più ampi nell’area dell’ex-tiro a Vìvolo. Da questa primavera deve essere possibile utilizzare via Jelena Gora da una parte con un parcheggio “a spina di pesce” lato Ravenna; dalla parte opposta, in adiacenza al rivale del canalino, realizzare una pista ciclabile e pedonale che consenta un accesso facile e “green” alle aree di parcheggio dell’ex-tiro a volo. Realizzare queste situazioni comporta piccole opere da manutenzione straordinaria, che non necessitano di troppo tempo e neppure troppe risorse. La posta in gioco è troppo grande rispetto alla carenza di parcheggi che si verrà a creare e al malcontento che può pervadere il turista/visitatore alla ricerca di un parcheggio che non c’è. Abbiamo inserito altri dettagli della proposta in una nota che consegneremo martedì all’amministrazione comunale e a cui seguirà anche un incontro".