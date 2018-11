Dalla passione di tre fratelli: birra artigianale e hamburger galleggiando sul Candiano

Gli imprenditori continuano a puntare sul rilancio della Darsena di città, zona che ormai da tempo si trova sotto i riflettori della città dei mosaici: di recente, infatti, proprio qui ha inaugurato una "biofficina" che propone infusi e prodotti a base di frutta e verdura biologici, ed è solo di qualche giorno fa la conferma della realizzazione del progetto "Ravenna in Darsena, il mare in piazza", che prevede tra le altre cose la realizzazione di una passerella di legno immersa nel verde lungo il Candiano.

Tra le novità più attese dai residenti della zona - e non solo - c'è sicuramente il nuovo "brewpub", locale di stampo americano in cui viene servita birra prodotta in loco. A inaugurarlo sono tre giovani fratelli: Giovanni, Francesco e Roberto Baldini, rispettivamente di 30, 33 e 29 anni, insieme al quarto socio Fabio Mambelli. I quattro vantano già esperienza nella gestione di locali simili: dal 2013, infatti, gestiscono la birreria artigianale Tabeerna in via Magazzini Posteriori.

"L'idea è nata dalla passione che abbiamo sempre avuto verso questo prodotto, la birra artigianale, che negli ultimi anni è sempre più richiesta - racconta Giovanni - C'è una ricerca di sapori nuovi e un'attenzione molto alta alla qualità della materia da parte del consumatore. Ci siamo accorti, però, che a Ravenna un locale che soddisfasse questo bisogno mancava: spesso in Romagna si tende a prediligere il vino". Da qui è nata l'idea del "Darsenale", il birrificio che si affaccia sul Candiano e che dovrebbe - il condizionale in questi casi è sempre d'obbligo - vedere la luce a marzo 2019. "Abbiamo scelto questa zona perchè, oltre a darci un'energia e un potenziale nuovo, ci permetterà di ospitare anche eventi, dj set e live music, oltre che produrre birra - continua l'imprenditore - E poi questa è una zona che sta godendo di un grande rilancio ultimamente".

Cosa troveremo esattamente in questo enorme "brewpub" di oltre 1000 metri quadri? "Ci sarà un locale in cui i clienti potranno degustare birra e mangiare - anticipa Giovanni - Punteremo sulla qualità e non sulla quantità, per cui proporremo un numero limitato di piatti ma sempre con un'attenzione alle materie prime: ci saranno hamburger con prodotti a chilometro zero, pizza alla pala, qualche primo piatto, secondi ispirati al nord europa, proposte vegetariane e naturalmente i dolci". I clienti potranno quindi mangiare osservando, attraverso una grande vetrata, la produzione della birra artigianale: "Avremo circa 20 spine, di cui una decina di nostra produzione e le restanti a rotazione - continua il giovane - ma avremo anche qualche proposta di vini e cocktail. Ci sarà una zona esterna, un "beer garden" con vista sul Candiano da sfruttare nei mesi più caldi anche per gli eventi, mentre abbiamo proprio di recente ottenuto un'autorizzazione per costruire una sorta di pedana galleggiante sull'acqua dove mettere qualche tavolo, magari per una cena romantica o una festa privata, o anche da usare come "palco" per i musicisti. Non vogliamo fare preoccupare i vicini di casa però: non saremo una discoteca!".

I soci, che attualmente stanno terminando i lavori di sistemazione del locale e sono in cerca di personale da assumere, non sembrano temere lo "spettro" della crisi del centro storico, che nei mesi scorsi ha costretto tante attività a chiudere i battenti. "Credo che la crisi del centro storico riguardi soprattutto i negozi di abbigliamento - conclude Giovanni - mentre per quanto riguarda il settore food c'è molta attenzione e ricerca, sia da parte dei residenti che dei turisti, che a Ravenna sono tanti. Il nostro sarà un locale molto particolare, come proposta ma anche come filosofia del recupero. Non ci siamo inventati nulla di nuovo, ma è un'idea forte e ci crediamo fortemente".