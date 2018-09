Nuovo asfalto sulla Tosco-Romagnola: viabilità modificata per i lavori

Lavori di asfaltatura sulla strada statale 67 che unisce Ravenna e Forlì. Per realizzare la nuova pavimentazione in più punti tra i due capoluoghi, da lunedì ci potrebbero essere disagi sulla “Tosco-Romagnola”. Per realizzare la nuova pavimentazione, sarà istituito il senso unico alternato nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 18:00, nei territori di Forlì e Ravenna. Il provvedimento sarà in vigore in tratti saltuari, tra il km 195,700 e il km 213,511, fino a giovedì 11 ottobre esclusi i giorni festivi.

