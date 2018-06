Fondazione Teatro Rossini: ecco il nuovo consiglio d'amministrazione

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Rossini. Il rinnovato cda vede tra i suoi componenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli (presidente), Domenico Randi (vice presidente e direttore del Teatro Rossini) e i consiglieri Gianfranco Berardi, Daniele Ferrieri e Laura Baldinini. Per questi ultimi due si tratta di una nuova nomina. Il Collegio dei revisori dei conti è stato riconfermato totalmente ed è composto da Fabio Longhi (presidente), Massimo Mazzotti e Paolo Pasquali (sindaci).

“Il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione è contraddistinto da rinnovamento e continuità allo stesso tempo – ha dichiarato Davide Ranalli -. Ai consiglieri confermati, che potranno così portare la loro esperienza, si aggiunge infatti l’arrivo di nuovi componenti. Si tratta di personalità che da anni si impegnano a favore della cultura nella nostra città”.

Nel corso del consiglio d'amministrazione è stata inoltre approvata la bozza di bilancio consuntivo 2017 che il consiglio presenterà all’assemblea dei soci entro il mese di giugno. La Fondazione Teatro Rossini nel 2017 ha ricevuto, al netto dei rimborsi e dei servizi erogati a vantaggio del Comune, quasi 560mila e 700 euro (esattamente 560.697,88). Nel bilancio 2017 della Fondazione si registra un avanzo pari a circa 91mila euro. Dunque le somme utilizzate nel 2017 per finanziare le stagioni del teatro (prosa, concertistica, danza, Purtimiro e teatro ragazzi) e per mettere il Rossini a disposizione di terzi ammontano a circa 469mila e 600 euro.

Inoltre, dal 2017 i locali del Teatro Rossini vengono concessi in uso gratuito o agevolato a onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per manifestazioni di beneficenza, iniziative per la promozione della lettura, cultura musicale e teatrale ed eventi artistici e culturali di rilevanza per la comunità lughese.