Nuovo colpo della banda dei distributori di merendine nelle scuole con i malviventi che, dopo aver preso di mira tutti gli istituti di Ravenna, hanno messo a segno l'ennesima spaccata ai danni dell'Iti di via Marconi. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato e, come da copione, dopo essere riusciti ad entrare nella struttura hanno scardinato le macchinette per impossessarsi delle moente contenute nelle gettoniere. Solo nel pomeriggio di sabato il colpo è stato scoperto e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.