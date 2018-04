Nuovo Comitato cittadino a Lido di Dante: l'elenco degli eletti

Tempo di elezioni a Lido di Dante: mercoledì si sono infatti svolte nella cittadina balneare le elezioni pubbliche per il rinnovo del comitato cittadino. Durante lo svolgimento delle elezioni e degli scrutini sono stati presenti, in qualità di “osservatori istituzionali”, la presidente e la vicepresidente del Consiglio territoriale del Mare, Roberta Mingozzi e Silvana Piolanti. Hanno partecipato all’assemblea elettorale 311 cittadini aventi diritto, numero straordinario considerato il periodo fuori stagione. A parte 14 schede bianche e 6 nulle, sono stati espressi 291 voti, esattamente da 153 residenti e da 138 proprietari di case in Lido di Dante.

Risultano fin d’ora eletti membri del nuovo comitato cittadino, in qualità di residenti, Luana Liverani, Pasquale Minichini, Luigi Damiano, Massimo Coffari, Domenico A. Zama (seguono in graduatoria Andrea Scarabelli e Floriano Guiducci) e in qualità di proprietari di case Claudio Sgarzani, Loretta Alberani e Vignutelli Silvia (segue Sabrina Guiducci). Due altri membri del Comitato saranno designati dagli imprenditori del Lido, in loro rappresentanza. Infine, l’undicesimo membro sarà nominato dal comitato eletto. Così costituito il nuovo comitato cittadino di Lido di Dante, il cui mandato avrà durata triennale, attribuirà al proprio interno le cariche sociali di presidente, vicepresidente, segretario e cassiere/economo/amministratore.