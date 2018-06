Nuovo consiglio direttivo per il Circolo fotografico Cervese: tante iniziative nel corso dell'anno

Il 5 giugno è stato nominato il nuovo direttivo del “Circolo Fotografico Cervese”, così composto: Dany Fontana Coordinatore, Fabio Manzi Vice Coordinatore, Alessandra Gatto Tesoriere, Carlo Ravegnani e Fabio Panzavolta come Consiglieri che ricopriranno tale ruolo fino a maggio 2020.

Dal 27 settembre 2016, giorno in cui è nato il “Circolo Fotografico Cervese”, tanti sono stati gli eventi organizzati: corsi di fotografia, mostre fotografiche, uscite di gruppo. Tante le mostre con le foto cedute a offerta guidata con l’unico scopo di raccogliere fondi per il progetto del Gruppo Facebook “Sei di Cervia se…” - “Un Parco per Tutti”, per contribuire all’acquisto di giostre per disabili, e la raccolta fondi per l'acquisto della nuova videosorveglianza del Duomo di Cervia, dopo il recente furto. Ad oggi sono 81 gli iscritti al "cieffeci" e molti sono anche gli appuntamenti organizzati in questo finale di stagione, tra cui le serate del maggio d'autore dove ha visto come ospiti Matteo Cannizzaro, Marco Della Pasqua che ha presentato il suo libro "La Zona Rossa" (documento fotografico sul terremoto di Arquata del Tronto) e Werther Vincenzi (“La mi tèra”). Tante sono le iniziative in programma per la stagione 2018/2019: le mostre fotografiche, le uscite, le collaborazioni con “Cerviaturismo” per documentare gli eventi e il territorio della città stessa, le serate con autori e il corso di fotografia, riveduto e riorganizzato cercando di gettare le basi ai partecipanti che intendono migliorare. Il 26 giugno ci sarà la cena di fine stagione 2017/2018 alle 21 al “Trucolo Cafè” e il 30 giugno l'ultima uscita fotografica alla Salina di Cervia per la raccolta del sale. Poi anche il circolo va in ferie e ripartono gli incontri ogni martedi sera ore 21 (dal 21 agosto) in Via Ippolito Nievo, 2 presso la Sala Scambiamenti a Cervia.