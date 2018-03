Nuovo lungomare e una navetta gratuita per connettere mare e città

A Cervia si lavora, in vista dell'estate, per unire le due 'anime' della città. Con il nuovo lungomare di Milano Marittima, infatti, nei prossimi anni si potrà raggiungere il porto e da lì i magazzini del sale e poi le saline. Mercoledì sono iniziati i lavori per collocare le passerelle in legno che servono a preservare la piccola duna naturale, rendendo l'ambiente elemento centrale per il benessere dei cittadini e dei turisti. A partire da sabato, invece, con l'arrivo dei primi turisti per il periodo pasquale partirà anche la navetta gratuita collegherà il mare al centro storico.

