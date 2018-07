Fine dei lavori: inaugura il nuovo lungomare di Milano Marittima

Verrà inaugurato venerdì 20 luglio il nuovo Lungomare di Milano Marittima. L'appuntamento è per le ore 18 all'angolo con Viale Forlì. Interverranno il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore al turismo regionale Andrea Corsini, il sindaco di Cervia Luca Coffari, Paola Batani e la cooperativa Bagnini Cervia. Al taglio del nastro seguirà lo scoprimento della targa in memoria di Antonino Batani e una passeggiata in musica con un brindisi inaugurale.