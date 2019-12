Riaperto in stazione il colosso dei fast food: e c'è anche un nuovo bar

Ha ufficialmente aperto mercoledì mattina - un po' in sordina e senza eventi inaugurali - il nuovo Mc Donald's della stazione ferroviaria di Ravenna. Il fast-food ha aperto al posto dell'ex "Chef Express", e ora il locale si presenta diviso a metà: da una parte il Mc Donald's, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 22; dall'altra il nuovo bar, "MokaCafè (catena sempre facente parte del gruppo Cremonini, come Chef Express), aperto invece dalle 6 alle 22. Il fast food più famoso del mondo torna dunque "a casa": Mc Donald's, infatti, era già presente in stazione a Ravenna, ma era stato chiuso qualche anno fa.