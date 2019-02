Apre un nuovo negozio d'abbigliamento in centro storico: e cerca personale

E' sempre bello vedere il cartello "nuova apertura" tra i locali del centro storico, al contrario dei sempre più frequenti "fuori tutto per cessata attività". Qualche giorno fa al civico 129 di via Cavour, nella vetrina prima occupata da "Kasanova", è spuntato l'annuncio della nuova apertura di "Why not brand", negozio di abbigliamento da uomo con sede a Bologna. Quello di Ravenna rappresenta il secondo negozio monomarca dell'azienda emiliana, che vende anche online. L'apertura è prevista intorno a metà aprile, ma i titolari stanno già cercando personale, in particolar modo addetti alle vendite e uno store manager. Gli interessati possono inviare il curriculum corredato da una fotografia all'indirizzo whynotbrand@mail.com.