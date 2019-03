Anche Villa Inferno da oggi ha il suo parco: "Progetto atteso da tempo"

Anche Villa Inferno oggi ha il suo parco giochi. La nuova area verde si trova in via Carlo Dalla Chiesa, dietro al Lucy's bar. "Un bellissimo progetto atteso da tempo - spiegano dal Consiglio di zona Montaletto-Villa Inferno - Ora arriva il momento più critico nel quale abbiamo bisogno della collaborazione di tutta la cittadinanza: verrà effettuata la semina del prato, e per permetterne la crescita, il parco verrà recintato e chiuso al pubblico. Durante questo periodo chiediamo a tutti di rispettare la chiusura e, nel caso, di segnalarci eventuali manomissioni della rete arancione".