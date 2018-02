Nuovo Presidente per il Parco della Vena del gesso

Il 30 gennaio è stata eletta Marina Lo Conte come nuovo Presidente della Comunità del Parco della Vena del Gesso Romagnola. La scelta è avvenuta tra i Sindaci e Amministratori dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice, nonché tra i Presidenti e loro delegati, dell’Unione della Romagna Faentina e del Nuovo Circondario Imolese.

La neo Presidente Lo Conte, che già ricopre il ruolo di Assessore presso il Comune di Riolo Terme, dovrà gestire i rapporti con il Comitato esecutivo (altro organo di governo dell’Ente Parchi Romagna), proporre ed esprimere pareri su piani territoriali, regolamenti, interventi e programmi di tutela e valorizzazione, promuovere l’attuazione di progetti di sviluppo locale, accordi fra enti e iniziative sul territorio del Parco. “Vivo con onore questa elezione - commenta Lo Conte - e il mio grande interesse per il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, che nasce dalla passione per le escursioni e dal profondo amore per la Natura, sarà il motore del mio impegno per questo meraviglioso e importante territorio protetto".