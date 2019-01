Nuovo sottopassaggio ferroviario: cantiere in via Darsena, le modifiche della viabilità

Per consentire la prosecuzione e il completamento dei lavori relativi al prolungamento del sottopassaggio pedonale della Stazione FS sino alla testata della Darsena (committente Rfi) da lunedì sono previste modifiche alla viabilità nel tratto di via Darsena compreso tra via Candiano e via Antico Squero, disciplinate sulla base di un’ordinanza emessa dal Servizio Mobilità e Viabilità del Comune.

Per poter permettere lavori di segnaletica propedeutici alla deviazione temporanea nel tratto di strada appositamente predisposto all’ interno della testata della darsena, dalle 21 del 7 gennaio alle 6 dell’8 gennaio e dalle 21 dell’8 gennaio alle 6 del 9 gennaio è prevista una variazione della viabilità che comunque garantirà la circolazione su due corsie, una per senso di marcia.

Dalle 6 alle 21 dell’8 gennaio, i veicoli diretti a nord transiteranno sul tratto di strada predisposto all’ interno della testata della darsena mentre i veicoli diretti a sud continueranno a transitare sulle due corsie nella sede attuale; dalle 6 del 9 gennaio fino alle fine dei lavori (prevista non oltre il 31 luglio 2019) la circolazione su tre corsie, due in direzione sud e una in direzione nord avverrà all’ interno del tracciato appositamente predisposto nell’area della testata della Darsena (in corrispondenza dell’area di cantiere). I lavori saranno eseguiti soltanto se le condizioni meteorologiche lo permetteranno; diversamente, saranno rimandati alle giornate successive.