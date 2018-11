Gli "inventori del discount" inaugurano un nuovo supermercato nel ravennate

Nuova apertura a Faenza: la catena tedesca di supermercati Aldi infatti - nota per aver inventato la formula del "discount" e averla esportata nel mondo - giovedì 8 novembre alle 8.30 inaugura un nuovo punto vendita in viale Emilia Ponente 15, assumendo 17 nuovi collaboratori. Il negozio presenta un’area vendita di oltre 950 metri quadri mentre l’area esterna, di 2.800 metri quadri, ospita un parcheggio di 112 posti auto. Inoltre, il punto vendita mette a disposizione dei propri clienti due colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici.

Dentro sarà possibile trovare un reparto ortofrutta, una vinoteca, un “banco dei sapori”, riservato alla gastronomia, un'area dedicata al pane e ai prodotti da forno affiancata dal corner “Caffè Al Dì". Un ampio spazio del negozio, infine, è destinato ai prodotti in promozione. L’offerta è composta per il 75% da prodotti alimentari che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani.