Nuovo tetto al Magazzino e scuole antisismiche: Cervia punta sui bandi pubblici

La Giunta comunale di Cervia partecipa a nuovi bandi pubblici, proseguendo nell'impegno a ottenere contributi statali, regionali ed europei. In scadenza a febbraio, il bilancio deve adeguare le voci a queste nuove esigenze dei bandi di gara.

Il comune di Cervia intende approfittare degli 850 milioni di euro in tre anni che il Governo ha messo a disposizione per interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici, in particolare scuole: per finanziare interventi di miglioramento sismico alla scuola elementare Mazzini di Milano Marittima si chiedono al Ministero dell'interno 760.000 euro. La scuola, edificata nel 1960 e tra il 1970 e ampliata nel 2012 per fare spazio a mensa e la palestra, sarà così ancora più sicura. Richiesta di finanziamento anche per la scuola Spallici (900.000 euro sul 2019) e la scuola Materna di Pisignano (700.000 euro per il 2020). Alla scuola Pascoli Alessandrini il procedimento è in una fase avanzata. L'intervento di adeguamento sismico è infatti già finanziato con fondi del Ministero dell'Istruzione per un importo 180.000 euro. Per l’edificio, costruito nel 1912, che ospita la scuola elementare Pascoli con annessa palestra, la scuola materna Alessandrini e la sede della Biblioteca Comunale, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, saranno affidati i lavori. Si punta su un bando regionale per reperire i 350.000 euro per l'adeguamento impiantistico e di messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport. I fondi stanziati per la Provincia di Ravenna sono 1.899.670 e la concessione del contributo Regionale potrà coprire fino al 50% dell'investimento.

Ancora una richiesta di finanziamento nel Bando del Piano di Sviluppo Rurale, Fondi del Programma Leader, per la copertura del Magazzino Sale Torre. L'intervento di risanamento conservativo del Magazzino del Sale Torre, con adeguamento impiantistico ed il rifacimento del manto di copertura, attualmente in piombo, con uno di materiale più congruo, mira a valorizzare il fabbricato storico, nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza. L’intervento concorrerà all’assegnazione delle risorse di cui al “Programma di sviluppo rurale della regione Emilia Romagna 2014/2020, Reg. UE del Parlamento Euroopere” destinato ad immobili di valenza storica dell'area del Delta del Po. L'importo massimo di finanziamento da Regione ed Unione Europea è pari a 300.000 euro. Il Comune si candida con un progetto di 500 mila euro, prevedendo la copertura di 200 mila euro con risorse proprie.