Spettacolo nel cielo della costa ravennate: spunta una rara nuvola arcobaleno

E' apparsa nel cielo della costa ravennate una rara nuvola arcobaleno. In molti si sono soffermati, con naso all'insù, per fotografare e ammirare l'evento atmosferico. Il fenomeno è prodotto dai raggi di luce che attraversano questo tipo di nuvola, un cirro, costituito da piccolissimi cristalli di ghiaccio. Al passaggio della luce il ghiaccio funziona come un prisma separando le onde luminose nei differenti colori. Un fenomeno piuttosto raro da osservare nel cielo, che richiede che si verifichino una serie di condizioni per offrire il singolare spettacolo. Per produrre i colori dell’arcobaleno, infatti, i raggi del sole devono entrare nei cristalli ad un angolo preciso, 58 gradi sopra l’orizzonte, perché si verifichi l’effetto prisma che scinde i raggi nei differenti colori dello spettro visibile.