Occhio al rosso: un nuovo Sirio-red all'incrocio semaforico in centro

Sarà presto attivo un nuovo sistema di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche in uno degli incroci più ostici del centro di Ravenna: quello tra via San Gaetanino-Sant'Alberto e via di Roma. Ad annunciarlo, martedì, è stato l'assessore a lavori pubblici e mobilità Roberto Fagnani in risposta a un'interrogazione del consigliere Pd Rudy Gatta, che chiedeva di risolvere il problema del traffico in corrispondenza dell'incrocio semaforico, eventualmente con la creazione di una rotonda.

"Nel caso specifico - spiega Fagnani - la sostituzione dell'impianto semaforico con la rotatoria non è probabilmente la soluzione ottimale, in quanto la criticità deriva dal fatto che l'asse di via San Gaetanino è interessato da un flusso di attraversamento proveniente da via Maggiore, in molti casi improprio, che dovrebbe essere ridotto. Altro elemento di criticità è il numero delle manovre consentite all'intersezione semaforica tra via Maggiore e via San Gaetanino: forse l'eliminazione di una manovra potrebbe favorire la fluidità della circolazione, ma anche questo deve essere oggetto di micro simulazione".

Poi l'assessore ha annuncia l'arrivo del nuovo sistema di sorveglianza semaforica: "Al fine di aumentare la sicurezza della circolazione veicolare su tale intersezione, si provvederà all'installazione del sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche 'Sirio red', con controllo delle direzioni Darsena-San Gaetanino".