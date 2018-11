"Odontoiatria 4.0": inaugurato il nuovo Laboratorio Dentale Santa Teresa

E’ stato ufficialmente inaugurato nei giorni scorsi, in via De Gasperi 14 a Ravenna, il nuovo Laboratorio Dentale Santa Teresa. Il laboratorio sorge esattamente di fronte alla sede ravennate della Clinica Dentale Santa Teresa: la struttura nata a Ravenna nel maggio 2014, e che oggi è presente con due ulteriori sedi anche a Faenza e Cesena. Il nuovo Laboratorio Dentale, realizzato grazie a un contributo regionale di 50mila euro, chiude in pratica il “cerchio digitale” della Clinica.

"Grazie alla presenza di macchinari all’avanguardia e di due fresatori di microprecisione che vi operano a tempo pieno – sottolinea Monica Pezzi, direttrice amministrativa del gruppo - la nuova struttura ci permette oggi di creare al nostro interno tutta la catena del valore, ovvero di produrre i denti necessari ai nostri pazienti. Il nostro obiettivo è quello di avere un sistema digitale integrato che ci permetta di essere più precisi, più veloci e più flessibili alle esigenze del paziente. Riusciamo in tal modo a controllare la qualità dei materiali e dei processi di lavorazione”.

Una ulteriore conferma della “filosofia operativa” che sta alla base del lavoro della Clinica sentale, in ognuna delle sue sedi: strutture con personale qualificato e con caratteristiche moderne e specialistiche, nelle quali si applica appieno il concetto di industria 4.0 in odontoiatria. Un’attività sempre più seguita e apprezzata, anche dal mondo associativo: Clinica Dentale Santa Teresa è infatti stata una delle aziende premiate, venerdì, all’annuale cerimonia dei “Protagonisti dello sviluppo” organizzata da Confartigianato provinciale a Palazzo Rasponi.