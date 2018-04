"Odori nauseabondi e spettacolo indecoroso al parco Baronio"

"Da diversi giorni chiunque voglia godersi il parco Baronio per fare sport, per una passeggiata con il proprio cane, un giretto in bici o una chiacchierata fra anziani, è costretto a convivere con l’odore emanato della spazzatura che giace nei cestini colmi ed inevitabilmente anche sul prato e con l’indecoroso spettacolo che ne deriva". Lo sottolinea Mauro Bertolino, delegato comunale Forza Italia Ravenna, che sollecita l’amministrazione comunale "ad interfacciarsi con chi di competenza per ripristinare una situazione di decorosa e salutare".