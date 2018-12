Offese omofobe alla fermata del bus: Arcigay lancia lo slogan "Anche io sono Marco Fabbri"

"#AncheIoSonoMarcoFabbri": è questo il messaggio con cui simbolicamente la comunità Lgbti+ ravennate si stringe intorno a Marco, attivista di Arcigay. Marco vive a Ravenna dove lavora come parrucchiere: martedì mattina è stato chiamato verso una fermata dell'autobus con la segnalazione di frasi omofobe a lui rivolte, con tanto di nome e cognome oltre alla sua professione, identificandolo in maniera molto chiara.

Appresa la notizia Ciro Di Maio, presidente di Arcigay Ravenna, ha esortato i soci a dare un segnale di vicinanza a Marco, visti i tanti messaggi di solidarietà ricevuti. "A ridosso del 2019 c'è ancora chi è convinto che offendere una persona sulla base del suo orientamento sessuale sia normale - commenta Di Maio - A ridosso del 2019 serve ancora un lavoro culturale per sensibilizzare verso le diversità di genere e di orientamenti sessuali; a ridosso del 2019 serve ancora una nota inviata da un attivista di Arcigay a nome di una comunità per esprimere delusione e rabbia verso quello che accade, e per esprimere solidarietà e vicinanza a chi lo subisce. Il consiglio che ci sentiamo di dare a chi subisce atti omofobi e soprusi in generale è quello di non tacerli e di non vivere in solitudine il problema. Come Arcigay Ravenna abbiamo uno sportello contro le discriminazioni operativo a Cittattiva, in via Carducci 14, dalle 18.30 alle 20.30 ogni martedì, oltre alla possibilità di richiedere assistenza attraverso i canali social e alla mail. Allo sportello è possibile accedere anche per prendere informazione sull'attività che i nostri volontari e le nostre volontarie svolgono ogni giorno sul territorio, oltre ad informazioni sulle tematiche a cui l'associazione è sensibile".