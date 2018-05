Anziano rapinato dell'orologio mentre preleva al bancomat

Ennesimo furto al bancomat, questa volta in via Maggiore, a vedersela brutta questa volta è un signore anziano al quale hanno strappato via l’orologio dal polso. A denunciare la vicenda è il commissario Territoriale Ravenna Sud Marcello Faustino (PdF) che racconta come "I delinquenti erano una ragazza con un complice a bordo di un’auto fuggiti via una volta effettuato il colpo. Dopo il furto avvenuto sabato, il povero anziano derubato ha fatto denuncia ai carabinieri e speriamo nel lavoro degli inquirenti, ma dobbiamo registrare un’altra volta che Ravenna sta diventando una città poco sicura e questo non è accettabile per un centro tanto piccolo. È evidente la necessità di un cambio di coscienza politica".