Con la Harley Davidson finisce contro un'auto in svolta: centauro soccorso dall'elicottero del 118

In sella ad una Harley Davidson è finito contro la fiancata di un'auto in svolta, cadendo a terra. E' stato soccorso con l'elicottero del 118, che lo ha portato all'ospedale "Bufalini" di Cesena con una serie di fratture, ma non in pericolo di vita, il centauro che nel primo pomeriggio di sabato è stato vittima di un incidente a Marina Romea. Il motociclista, intorno alle 14.40 stava percorrendo viale Italia in direzione nord, ad un certo punto ha effettuato una svolta in via Forlì, una Opel Adam guidata da una giovane. Il centauro ha colpito la fiancata con la moto ed è rovinato a terra.

Sempre cosciente, è stato soccorso dal personale del 118, che dopo le prime cure sul posto, ha optato per il trasporto al "Bufalini" di Cesena mediante l'elimedica di soccorso. Per rilevare l'incidente, con la relativa dinamica e responsabilità, si è portata sul posto una pattuglia dei carabinieri.