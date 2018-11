Ogni giorno pulisce la strada per far passare gli scolaretti: premiata la 91enne dal cuore d'oro

In occasione della visita alla scuola Carducci di Cervia del sindaco e dell’assessore alla pubblica istruzione durante la settimana dedicata alla lettura "Io leggo perché", i bambini e le insegnanti hanno segnalato il gesto di una anziana signora, che dedica parte del suo tempo in favore della comunità e in particolare verso i bambini della scuola.

Giovanna Burioli, 91enne di Castiglione di Cervia, tutte le mattine davanti a casa spazza le foglie e in particolare tiene pulita l’area ciclabile pedonale raccogliendo anche gli escrementi dei cani, per evitare che i bambini che passano con il piedibus andando a scuola non si debbano sporcare le scarpe. Un bel gesto di grande valore civico e soprattutto di amore verso le bambine e i bambini, attraverso il quale ha dato un messaggio dell'importanza del bene comune e del rispetto dei cani e delle persone. L’assessore Gianni Grandu le ha consegnato un omaggio contenente il sale dolce di Cervia, mentre gli alunni le hanno consegnato un attestato di ringraziamento per questa sua dedizione e grande senso civico, auspicando che questo sia un esempio positivo proprio per le future generazioni.

LE NOTIZIE DI OGGI