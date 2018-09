Oltre 150 rotariani da tutta Europa in città per visitare la tomba di Dante

L’assessore alla Cultura Elsa Signorino ha portato mercoledì il proprio saluto e quello dell’amministrazione comunale a una delegazione di 150 rotariani provenienti da tutta Europa – in Romagna in questi giorni per un evento sportivo – venuti a visitare la tomba di Dante e gli altri luoghi danteschi della città. Nell’occasione Gianni Rizzoni, curatore dell’Agenda dantesca, ha fatto omaggio all’assessora di una pubblicazione sul canto di Paolo e Francesca, che lo stesso Rizzoni ha realizzato per conto del Rotary club e in collaborazione con il Centro relazioni culturali del Comune, che ha fornito le traduzioni in virtù dell’esperienza della Divina Commedia nel mondo. Nel ringraziare e salutare tutti i presenti, l’assessore Signorino ha sottolineato come la visita della delegazione rotariana rappresenti “un’importante occasione di visibilità internazionale dell’eccellenza dantesca di Ravenna”.