Oltre 500 persone all'inaugurazione della mostra su Enrico Galassi a Palazzo Rasponi di Ravenna. Non ci poteva essere modo migliore per salutare il ritorno nella sua città natale di Enrico Galassi, 50 anni dopo l'ultima mostra tenuta nel capoluogo bizantino. Galassi (Ravenna 1907-Pisa 1980) fu artista a tutto tondo: pittore, mosaicista, architetto, poeta. Venne a contatto con gli artisti maggiori del suo tempo come De Chirico, Savinio, Carrà e De Pisis.

Colpito dalla Damnatio Memoriae per la sua adesione al fascismo, fu sempre "fuggiasco" e "contumace". L'Associazione Tessere del 900 ha voluto rendere omaggio a questo grande artista e il prof. Alberto Giorgio Cassani, che di Galassi è il maggiore studioso, ha curato la mostra promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

Più di 30 opere provenienti da collezioni private e finora mai esposte insieme ad un video su Galassi e a opere degli amici geniali DeChirico, Savinio, Carrà e De Pisis sono in mostra dal 15 febbraio al 22 Marzo a Palazzo Rasponi delle Teste. Visite guidate a partire da sabato 22 febbraio su prenotazione (339 3130423). Il catalogo della mostra è in vendita a 15 euro al Salone dei Mosaici, sede dell'Associazione Tessere del 900.