Oltre 700 persone all'open day dell'Istituto Oriani

Più di 700 persone hanno partecipato al primo dei tre open day dell’IT Oriani. Il programma prevedeva alle 15, alle 16 e alle 17 una breve presentazione generale dell’Istituto e dei diversi indirizzi scolastici affiancata da una continua attività laboratoriale, durante la quale gli ospiti si coinvolgevano con la scuola ‘in azione’. Docenti e studenti infatti hanno dato vita a 8 laboratori e sono stati a disposizione per spiegare le diverse caratteristiche degli indirizzi Economico e Tecnologico e per rispondere a tutte le domande sulla tipologia di scuola più conforme alle attitudini e agli interessi dei futuri studenti.

Nella prima parte della sintetica presentazione in aula magna, il Dirigente Scolastico Fabio Gramellini ha posto l’accento sui risultati dell’Oriani documentati dagli ultimi dati Invalsi ed Eduscopio, che pongono l’Istituto Tecnico faentino ai primissimi posti in Italia (Invalsi) ed in provincia (Eduscopio). Di seguito il Vicepreside Marco Lega ha presentato le diverse tipologie degli indirizzi scolastici dell’Oriani: per il settore Economico suddiviso in Amministrazione, Finanza e Marketing con due articolazioni specifiche, Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali e Indirizzo Turismo, e per quello Tecnologico con l’indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio e quello di Grafica e Comunicazione. Ha inoltre evidenziato chel’Istituto propone una formazione in cui protagonista è lo studente, accolto come persona, e dunque prezioso in quanto capace di dare un apporto unico alla scuola e alla società. Le iscrizioni si effettueranno direttamente online a partire dal 7 gennaio fino al 31 gennaio 2019. I prossimi open day, sempre nella stessa modalità, sono domenica 16 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e giovedì 10 gennaio, dalle 18.30 alle 20.

