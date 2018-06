Oltre cento persone alla festa del centro La Girandola: anche una raccolta fondi

Oltre cento persone hanno partecipato mercoledì, presso il parco della casa residenza anziani Fratelli Bedeschi di Bagnacavallo, alla Festa d'estate promossa e organizzata dal centro socio-riabilitativo diurno La Girandola, della Cooperativa Sociale Il Cerchio, con il Comune. L'iniziativa, che ha coinvolto ospiti e famiglie, esponenti di altre strutture come il Centro Galassia sempre della Cooperativa il Cerchio e la Casa della Carità e rappresentanti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha visto un pomeriggio tra musica, una merenda e chiacchiere in allegria.

Per l'Amministrazione comunale è intervenuta l'assessore Ada Sangiorgi. In conclusione c'è stata una ricca lotteria che ha permesso di raccogliere 895 euro, somma che verrà interamente utilizzata per l'acquisto di materiale per il centro La Girandola, per uscite o gite con i ragazzi e altre iniziative. Per la prima volta quest'anno, poi, la Festa d'estate ha visto la collaborazione della Pro Loco di Lugo e dell'associazione Amici dell'Abbondanza di Bagnacavallo. È stata la Pro Loco lughese infatti a offrire il buffet personalmente preparato sul luogo dai volontari e il dolce finale, mentre gli Amici dell'Abbondanza si sono attivati per la ricerca di premi per la lotteria e nella vendita dei biglietti. Hanno inoltre fornito l'aperitivo di benvenuto. "Entusiasti di queste nuove collaborazioni - ha sottolineato Nancy Masironi, coordinatrice del centro La Girandola - confidiamo ora di portarle avanti anche in altre iniziative che coinvolgano sempre più il mondo del volontariato con il nostro centro".