Oltre due chili di droga sequestrati: il sindaco Bassi si complimenta con l'Arma

Alcuni giorni fa i Carabinieri della stazione di San Lorenzo di Lugo hanno arrestato tre persone, due di nazionalità albanese e un italiano residente a Massa Lombarda, sequestrando 2 kg di marijuana e 100 grammi di cocaina. Quest'operazione segue l'arresto di un evaso dai domiciliari, sempre di Massa Lombarda. Il sindaco Daniele Bassi, anche in veste di delegato ai temi della Sicurezza per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha espresso apprezzamento per le importanti e lodevoli operazioni compiute dall'Arma dei Carabinieri in servizio nel territorio della Bassa Romagna: “In questo caso si sono resi protagonisti di un efficace lavoro e impegno i Carabinieri della stazione di San Lorenzo, a dimostrazione dell'efficiente rapporto di collaborazione tra le varie stazioni che compongono la Compagnia dei Carabinieri di Lugo. L'occasione è propizia per sottolineare il costante presidio del nostro comune, a partire dai Carabinieri in servizio a Massa Lombarda, dalla Polizia municipale, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza che, nel caso specifico grazie ai Carabinieri della stazione di San Lorenzo, trasmettono vicinanza, attenzione e risultati sostanziali e tangibili a beneficio della sicurezza di chi abita e vive le nostre comunità”.