Oltre mille persone alla "Piazza in tavola" tra cibo e musica

Oltre mille persone hanno animato il centro storico di Bagnacavallo nella serata di martedì per "La piazza in tavola", che ha dato il via agli eventi estivi promossi da Comune e associazione “Bagnacavallo fa Centro” con il supporto della Pro Loco, delle associazioni e degli esercizi commerciali.

La cena sotto le stelle proposta dai ristoratori in piazza della Libertà è stata accompagnata dal concerto dei Musicanti di San Crispino. Accanto a locali e negozi aperti si sono poi svolti spettacoli e mercatini, mentre il palco centrale ha ospitato la premiazione del miglior Bursôn etichetta nera attualmente in commercio, uscito vincitore dal concorso enologico promosso dal Consorzio il Bagnacavallo nelle scorse settimane. Il Cavallo Nero, originale gioiello ideato, realizzato e offerto dall’oreficeria Ponzi di Bagnacavallo, è andato ad Alberto ed Hermes Rusticali della Tenuta Uccellina di Russi per il loro Bursôn etichetta nera annata 2013. Alla premiazione sono intervenute, accanto all’enologo Sergio Ragazzini e a Francesco Ponzi, il sindaco Eleonora Proni ed Elena Tazzari dell’associazione “Bagnacavallo fa Centro”.

Gli eventi estivi proseguiranno il 25 giugno e il 2 e 9 luglio con Di martedì sera: spettacoli, animazioni, musica, mostre, mercatini, gastronomia da passeggio e negozi aperti.