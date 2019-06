Oltre mille ragazzi al Parco Teodorico per la Giornata diocesana dei 'Grest'

Una lunga giornata di giochi, incontri e preghiera. Si è svolta mercoledì al Parco Teodorico la Giornata diocesana dei Grest, che ha riunito 1141 tra bambini e animatori da molte parrocchie della Diocesi dove sono in corso i Gruppi Ricreativi estivi (più conosciuti con l’acronimo Grest). Le esperienze estive animano in queste settimane oltre una ventina di parrocchie e accolgono bambini, dalle elementari alle medie con varie formule (per tutta la giornata o per metà), in molti casi anche stranieri e di altre religioni. La Giornata diocesana dei Grest è l’occasione per riunire ragazzi e animatori impegnati nei Grest parrocchiali in un’esperienza diocesana.

La Giornata si è aperta mercoledì mattina con i saluti dell’assessore allo Sviluppo Economico Massimo Cameliani e con la preghiera guidata da monsignor Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. A seguire, dopo l’inno e il lancio del tema, la mattinata è proseguita tra giochi a squadre, pranzo al sacco e, nel pomeriggio, giochi d’acqua. Il tema dei Grest di quest’anno “Matagi” (in samoano “vento” ma anche “Spirito”) è ambientato nella storia del film Disney “Oceania” e affronta il tema della vocazione anche attraverso la vicenda della protagonista del film, Vaiana, che supera pregiudizi ed egoismi per rispondere a una chiamata che le fa trovare la sua strada.

“Nel Grest si trova un’esperienza di vita comune, quasi famigliare - racconta il direttore della Pastorale Giovanile e Vocazionale don Matteo Papetti - dove fratelli e sorelle più grandi si mettono in cammino, in un ambiente bello, sano, con i più piccoli cercando di trasmettere loro principi e valori grandi che non solo fanno parte di un cammino di fede, ma incarnano valori sociali, civili. Queste giornate di Grest sono opportunità per crescere, un cammino insieme”.