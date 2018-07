Oltre tremila visitatori per "A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio"

Quindici tappe, quasi cinquanta realtà coinvolte e oltre tremila visitatori: sono i numeri dell’edizione 2018 di "A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio", la festa a tappe con la maggiore partecipazione dell’estate bagnacavallese che si è svolta giovedì 19 luglio lungo via Destra Canale Naviglio.

A piedi o in bicicletta, i visitatori hanno potuto apprezzare le tantissime proposte dell’iniziativa, fra prodotti tipici del territorio, artigianato, arte e fotografia, banchetti informativi e dimostrazioni sportive, spettacoli e animazioni, curate da imprese agricole, esercizi pubblici, associazioni culturali e di volontariato del territorio. In apertura di serata si è inoltre svolta l’inaugurazione del restauro del ponticello a dorso d’asino di Villa Prati. L’iniziativa A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio è promossa ogni anno da Comune di Bagnacavallo e Consiglio di zona di Villa Prati con la Pro Loco di Bagnacavallo grazie alla disponibilità dei residenti di via Destra Canale Naviglio e alla collaborazione di tutti gli espositori coinvolti.