Omaggio a Zaccagnini nel trentesimo anniversario della morte: arriva Mattarella

È atteso per martedì l’arrivo a Ravenna del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia in ricordo di Benigno Zaccagnini nel trentesimo anniversario della sua morte. L’evento si svolgerà al Pala De Andrè alla presenza, tra gli altri, di oltre 1.200 studenti, e vedrà la partecipazione del coro Libere Note delle scuole primarie Pascoli e Mordani dell’istituto comprensivo Novello, diretto da Catia Gori.

La cerimonia inizierà alle 11 con i saluti istituzionali del sindaco Michele De Pascale. Seguirà l’intervento del professor Guido Formigoni, docente di Storia contemporanea dell’Università Iulm, che traccerà un profilo storico-biografico di Benigno Zaccagnini. Verrà proiettata inoltre una sintesi del documentario sulla vita di Zaccagnini prodotto da Rai cultura, la cui versione integrale andrà in onda la sera stessa su Rai Storia, alle 21.10.

Tutta la manifestazione sarà trasmessa dalle 10.45 in diretta tv su Teleromagna - canale 14 e in diretta streaming sulle pagine Facebook di Teleromagna, del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale. La diretta televisiva verrà replicata mercoledì alle 20.30 su TR24 - canale 11.