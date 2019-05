Tutti col naso all'insù: la via del centro storico si riempie di ombrelli colorati

Vi ricordate quando, a giugno 2017, via dell'Antica Zecca si riempì di ombrelli colorati? A quasi due anni di distanza, gli ombrelli sono tornati a "invadere" il centro storico di Ravenna. Qualche giorno fa, infatti, via Mentana si è colorata con ombrelli dalle sfumature accese, facendo alzare lo sguardo a turisti e ravennati. L'idea di appendere ombrelli aperti, anche per riparare i passanti dal sole nelle ore più calde dell'estate, nacque qualche anno fa in Portogallo, nelle strade di Agueda, ed è stata poi "copiata" dalle città di tutto il mondo.