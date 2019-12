31enne madre di due bimbe uccisa nella notte: il marito confessa, arrestato per omicidio

E' stato lui stesso a dare l'allarme, telefonando alle forze dell'ordine e confessando quanto aveva appena fatto alla moglie al culmine di una lite familiare. La comunità bagnacavallese è sotto shock per il femminicidio di Elisa Bravi, 31enne impiegata uccisa nella sua abitazione di via Aguta a Glorie di Bagnacavallo nella notte tra mercoledì e giovedì. La donna era madre di due bambine.

A chiamare i soccorsi è stato il marito della vittima, il 39enne Riccardo Pondi, che intorno alla mezzanotte ha telefonato al 112 lanciando l'allarme. Sul posto si sono precipitate le ambulanze dei soccorsi del 118 e i Carabinieri della compagnia Lugo, ma per la povera donna non c'è stato nulla da fare. Il marito è stato sottoposto a interrogatorio dal pm di turno, Lucrezia Ciriello: interrogato per oltre quattro ore in caserma a Lugo, l'uomo ha confessato e ha fornito alcuni dettagli sul delitto.

La ricostruzione dell'omicidio

"Il fatto - spiega il procuratore capo Alessandro Mancini all'agenzia AdnKronos - è avvenuto poco dopo la mezzanotte quando il marito, che si era già alzato dal letto diverse volte in preda a una forte inquietudine, ha aggredito la moglie che era a letto con lui e, con ogni probabilità, gli aveva chiesto spiegazioni del suo nervosismo. L'uomo, a quel punto, l'ha aggredita, stringendole il collo. E' nata una collutazione tra i due, nel corso della quale il marito ha sbattuto contro uno sgabello, riportando delle ferite alla testa: abbiamo trovato il sangue sul pavimento della camera da letto. La donna, però, nel frattempo era morta. Poi l'uomo ha cercato di rianimarla, senza successo, e a quel punto ha chiamato i suoi genitori, i suoceri, il 112 e il 118. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità già all'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Gli uomini del 118 hanno cercato insistentemente di rianimarla, ma senza successo. La tragedia si è consumata così".

L'arresto

Sul movente sono in corso le indagini della Procura. "L'uomo - spiega Mancini - ha manifestato un certo disagio. Al momento appare sano di mente, ma faremo tutti gli accertamenti del caso sotto questo profilo: di sicuro doveva esserci qualche tensione tra i due. Dopo la confessione è stato arrestato: chiederemo la convalida del fermo e a stretto giro, tra venerdì e sabato, disporremo l'autopsia sul cadavere della donna.

Sull'inquietante vicenda indagano i Carabinieri. Le due figlie della coppia, di 3 e 6 anni - che, conferma Mancini, al momento del delitto dormivano in un'altra stanza - sono state affidate ai nonni e ai servizi sociali. L'uomo, che dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato, aveva frequentato il corso nazionale per diventare Vigile del fuoco. Il corpo della vittima si trova nell'obitorio ravennate.