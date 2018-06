Omicidio Ballestri, la Procura vuole il 'fine pena mai': chiesto l'ergastolo e l'isolamento in carcere

Ergastolo: è questa la pena richiesta dalla Procura della Repubblica nei confronti di Matteo Cagnoni, il dermatologo ravennate accusato dell'omicidio della moglie Giulia Ballestri, avvenuto il 16 settembre 2016. Una richiesta di pena tanto dura (il massimo previsto dall'ordinamento italiano) quanto scontata. Ad essa indirizzava tutta la ricostruzione della pubblica accusa, che si è dipanata in ben 27 udienze in Corte d'Assise. Diverse le aggravanti che il pm Cristina D'Aniello ha voluto aggiungere al reato già grave di omicidio volontario: la premeditazione anzitutto, ma anche la "crudeltà". Per questo il pm, oltre all'ergastolo, ha formulato la richiesta che nel primo anno di detenzione Cagnoni sia sottoposto al regime più duro dell'isolamento diurno.

Come due giorni fa anche stavolta Cagnoni non era presente in aula. La rappresentante dell'accusa ha parlato per circa due ore, dopo una requisitoria-fiume che si era tenuta martedì scorso. Al termine delle ultime ricostruzioni, di fronte al collegio dei giudici togati e popolari, ha quindi chiesto il "fine pena mai" per Matteo Cagnoni. La morte avvenne nella maestosa villa disabitata della famiglia Cagnoni in via Padre Genocchi. Per la Procura Cagnoni utilizzò un bastone per porre fine alla vita della moglie, per la quale - sempre secondo l'accusa - aveva un'ossessione, in particolare non accettando gli effetti sulla sua immagine sociale che avrebbe portato la separazione. Dopo il pm hanno preso la parola le parti civili.

Il seguito nel pomeriggio