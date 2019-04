Omicidio, la "Vita in diretta" tra gli amici di Antonio: "Pacioso, era rassegnato alla fine della relazione"

Collegamento con San Mauro Pascoli per la Vita in Diretta, programma del pomeriggio su Rai Uno condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, per parlare dell'omicidio avvenuto la notte tra domenica e lunedì a causa di una violenta lite in strada tra il nuovo fidanzato di una 40enne residente a San Mauro Pascoli e l'ex. Ad avere la peggio è stato l'ex della donna, Antonio Rinelli, 46enne di Ravenna. Tra l'attuale compagno della donna, Mirco Guerrini, 44enne anche lui di Ravenna, e l'ex sarebbe nata una forte discussione degenerata in pugni e calci, risultati fatali per Rinelli. Come ha sottolineato la giornalista della Vita in Diretta Elena di Vincenzo, che ha ricostruito la vicenda, sarà comunque l'autopsia a fare chiarezza sulla causa della morte.

La giornalista ha anche intervistato Caterina Tisselli, poetessa nonchè edicolante di San Mauro Pascoli, che conosce la donna al centro della lite tra i due uomini. "E' molto provata, così come tutta la famiglia della donna", ha detto Tisselli. Stesso dolore con cui si è svegliata la tranquilla cittadina di San Mauro Mare, teatro di un così truce omicidio.

Per quanto riguarda l'accusa nei confronti di Mirco Guerrini, attualmente al Bufalini ma fuori pericolo, la giornalista ha ripetuto che si tratta di un'accusa di omicidio preterintenzionale ma temporanea, ovvero in attesa di essere confermata dall'autopsia. Non è escluso, infatti, che a uccidere Antonio Rinelli possa essere stato un malore, intervenuto a seguito della lite. Lo stesso Guerrini è stato sentito dalle forze dell'ordine e ha ribadito di essersi difeso.

A sostenere, però, il carattere mite e tranquillo della vittima sono gli amici di Ravenna. Liliana, la barista del locale in cui andava con grande frequenza Antonio, lo ricorda come una persona tranquilla e paciosa. "Era tornato da poco da un trapianto di capelli fatto in Turchia - ha spiegato alla giornalista della Vita in Diretta - e so che non poteva essere toccato in testa e faceva fatica a dormire. Con noi era gentilissimo e di lei, anche dopo che si erano lasciato, con noi non ha mai parlato. Anzi, diceva che non era più cosa, che lei stava là e lui lì. Insomma, con noi non ne ha mai parlato male".

