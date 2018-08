Omicidio Ballestri, Matteo Cagnoni è stato trasferito al carcere di Bologna

Il dermatologo Matteo Cagnoni, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della moglie Giulia Ballestri, è stato trasferito dal carcere di Ravenna a quello della Dozza di Bologna. Il trasferimento nel carcere felsineo è avvenuto venerdì. A Bologna Cagnoni dovrà ora attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, previsto a settembre; solo allora potrà presentare ricorso in appello.

LA CRONACA DEL PROCESSO