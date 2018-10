Omicidio Desiante, autopsia sul cadavere: ucciso con un tirapugni, gli assassini sarebbero almeno due

Sarebbe stato ucciso non con una pistola, ipotesi ventilata inizialmente, ma con violente e ripetute percosse alla testa sferzate con un oggetto metallico appuntito, un tirapugni o qualcosa di simile, Rocco Desiante, il 43enne pizzaiolo trovato morto sabato notte in un lago di sangue in un appartamento di Castiglione di Cervia.

E' quanto emerge dai primi elementi raccolti dal medico legale a cui è stata affidata l'autopsia, come riportano i quotidiani locali in edicola mercoledì. Altro elemento fondamentale riguarda il numero di persone che avrebbero aggredito l'uomo: non una, ma almeno due, probabilmente conosciute dalla vittima che potrebbe aver fatto entrare volontariamente in casa i suoi carnefici. Un omicidio efferato, che fa pensare a un regolamento di conti: per quale motivo, ancora non è chiaro. Nell'attesa della relazione autoptica ufficiale del medico legale, gli investigatori proseguono le indagini per cercare di risalire ai colpevoli.