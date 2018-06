Omicidio Ballestri, la Procura vuole il 'fine pena mai': chiesto l'ergastolo e l'isolamento in carcere

Ergastolo: è questa la pena richiesta dalla Procura della Repubblica nei confronti di Matteo Cagnoni, il dermatologo ravennate accusato dell'omicidio della moglie Giulia Ballestri, avvenuto il 16 settembre 2016. Una richiesta di pena tanto dura (il massimo previsto dall'ordinamento italiano) quanto scontata. Ad essa indirizzava tutta la ricostruzione della pubblica accusa, che si è dipanata in ben 27 udienze in Corte d'Assise. Diverse le aggravanti che il pm Cristina D'Aniello ha voluto aggiungere al reato già grave di omicidio volontario: la premeditazione anzitutto, ma anche la "crudeltà". Per questo il pm, oltre all'ergastolo, ha formulato la richiesta che nel primo anno di detenzione Cagnoni sia sottoposto al regime più duro dell'isolamento diurno.

Come due giorni fa anche stavolta Cagnoni non era presente in aula. La rappresentante dell'accusa ha parlato per circa due ore, dopo una requisitoria-fiume che si era tenuta martedì scorso. Al termine delle ultime ricostruzioni, di fronte al collegio dei giudici togati e popolari, ha quindi chiesto il "fine pena mai" per Matteo Cagnoni. La morte avvenne nella maestosa villa disabitata della famiglia Cagnoni in via Padre Genocchi. Per la Procura Cagnoni utilizzò un bastone per porre fine alla vita della moglie, per la quale - sempre secondo l'accusa - aveva un'ossessione, in particolare non accettando gli effetti sulla sua immagine sociale che avrebbe portato la separazione. Dopo il pm hanno preso la parola le parti civili.

Le intercettazioni telefoniche

Nelle ultime battute della requisitoria, il pubblico ministero Cristina D'Aniello si è soffermata a lungo a parlare delle telefonate, sottolineando come la difesa non abbia mai chiesto alcuna trascrizione telefonica, e il motivo secondo l'accusa è che "non c'è una sola conversazione tra familiari e persone vicine all'imputato in cui qualcuno dice “Matteo è innocente”, “Stiamo soffrendo un'ingiustizia”, né tantomeno “Povera Giulia, poveri Ballestri”: le conversazioni sono tutte o neutre, o in tono accusatorio. Non si chiede mai “Cos'è successo?”, ma si cerca già di approfondire il motivo di quanto accaduto: “Cos'è stato, un eccesso di rabbia?” chiede il fratello di Matteo, Stefano, al padre Mario lunedì mattina, poche ore dopo il fermo di Matteo. “Eh si, ma noi dobbiamo dire... si dice che non è vero, che è stato qualcun altro da fuori”. “Le cose si facilitano pagando, non scappando. Siamo gli ultimi di una serie buona, noi sì, poi ci sono delle devianze”, dice poi il padre Mario al fratello Giorgio (zio di Matteo), lui risponde “questi sono episodi di pazzia”". Ma non solo: il padre di Cagnoni insieme alla moglie Vanna Costa e al figlio Stefano il 4 ottobre va a trovare Matteo in carcere, dopodichè chiama un'amica che gli chiede come ha trovato il figlio: “Vederlo così ci ha lasciati stupiti tutti e tre”. “Così come, felice?”, domanda l'amica. “No, tranquillo... Io direi che l'unica cosa è... come se giustizia è stata fatta, lo giustifico solo con un pensiero di questo genere, che giustizia è fatta”. "Giulia è stata uccisa e massacrata, il figlio Matteo è in carcere e il padre dice “E' tranquillo, come se giustizia è fatta” - insiste il pm - Capiamo tutti quale sia la giustizia che Cagnoni pensa di aver fatto e il padre, che ben conosce suo figlio, lo capisce meglio di tutti". Così come non si spiega il messaggio che il fratello Stefano invia a un'amica, in cui scrive "Mio fratello è l'omicida di Ravenna". Il pubblico ministero torna poi su alcune frasi intercorse nella telefonata tra la madre di Cagnoni e l'amica Adriana (che negò di riconoscere la sua voce in aula, salvo poi ritrattare dopo la trasmissione degli atti per falsa testimonianza) "Diciamo che l'ha fatta grossa, ma ha avuto un trauma talmente grosso lui per la distruzione della sua famiglia che non ci ha visto più. L'hanno pagata tutti e due”, dice la madre all'amica. "La colpa, insomma, è di Giulia - ironizza tristemente il pm - "Si vede che a volte gli ormoni fanno brutti scherzi", continua la madre dell'imputato, "non ci voleva quegli errori, delle donne giovani con un marito bravo e buono andare a commettere degli errori per rovinare tutto. Ha avuto un frullo e gli è girata la testa”: quella testa andava spaccata, ed è quello che ha fatto il figlio".

Le impronte insanguinate

Le impronte, considerate la "prova regina" di questo processo: "L'ordinanza del tribunale di Bologna parla dell'impronta come “il suggello della responsabilità di Cagnoni" - spiega il pm - Le ormai celebri "palmare muro" e "palmare frigo" per la Polizia scientifica sono impronte utili e vengono trovate un numero di minuzie compatibili altamente sufficiente a poter dire senza ombra di dubbio “Sono di Cagnoni”; sono definite “estremamente nitide” - insiste il pubblico ministero, cercando così di sfatare ogni dubbio sull'oggettività della dattiloscopia; dubbi tirati in ballo dal consulente della difesa durante una delle ultime udienze. “In Italia in 120 anni di dattiloscopia non c'è mai stato un errore sull'attribuzione di un'impronta”: questa, quindi, sarebbe la prima volta.

Il seguito nel pomeriggio