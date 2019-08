Uccide la moglie a martellate, poi minaccia il suicidio: tragedia all'alba

Drammatico risveglio per la comunità faentina. Lunedì mattina, attorno alle 7, un 87enne residente in via Boschi avrebbe ucciso la moglie 79enne prendendola a martellate fino a toglierle la vita. Inutili i soccorsi del 118, che hanno trasportato la vittima in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena dove l'anziana è deceduta in mattinata. Secondo le prime informazioni, a dare l'allarme sarebbe stata la figlia della coppia, che avrebbe ricevuto un sms dal padre che minacciava l'intenzione di togliersi al vita. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri di Faenza, che hanno accompagnato l'uomo in caserma per essere ascoltato. Per lui si profila l'accusa di omicidio volontario aggravato. I motivi del gesto sono ancora al vaglio dei militari.

