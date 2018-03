Trovato morto con un coltello nel cuore, si indaga: omicidio o suicidio?

Si è trattato davvero di suicidio in stile 'harakiri' o potrebbe essere invece stato un omicidio? E' ciò su cui sta indagando la procura di Ravenna in merito alla morte del 78enne di Fusignano, trovato la mattina del 12 marzo dal fratello deceduto sul divano con un coltello piantato nel cuore. Se in un primo momento i Carabinieri avevano ipotizzato l'ipotesi del suicidio, come riportano i quotidiani locali oggi in edicola, ora la magistratura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio, in modo da poter eseguire l'autopsia e accertamenti più specifici sul coltello, per vedere se siano presenti impronte dell'anziano o quelle di altre persone. L'uomo viveva insieme al fratello, con il quale a detta degli inquirenti e degli abitanti del paese i rapporti non sarebbero stati dei migliori anche per via di problemi economici: i due, infatti, avrebbero dovuto lasciare l'abitazione dove abitavano pochi giorni dopo la morte del 78enne a causa di un pignoramento, tuttavia il Comune aveva già trovato per loro una sistemazione.